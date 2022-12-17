При одном взгляде пробирают мурашки: как сейчас выглядит дочь Хита Леджера

Хит Леджер за свою непродолжительную, но яркую актерскую карьеру успел сняться во многих культовых кинокартинах и даже посмертно получил «Оскар» за роль Джокера в «Темном рыцаре». Неудивительно, что к его единственному ребенку приковано так много внимания.

Артист ушел из жизни, когда малышке было всего два года. Матильда воспитывалась мамой, которая вынуждена была заменять дочке отца. Благодаря выходу биографического фильма об актере девушка смогла увидеть своего папу в реальной жизни, а не в качестве героя кино.

О Матильде мало что известно.

Однако папарацци никогда не упускают возможности сфотографировать девушку. На снимках хорошо видно, как сильно она похожа на покойного отца. Цвет глаз, форма носа и овал лица напоминают фанатам об актере. Такое явное сходство способно воскресить грустные воспоминания поклонников Хита Леджера.