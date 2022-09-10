Превзошла отца и мать: внешность дочери Голубкиной и Фоменко ошеломила народ

У актеров Марии Голубкиной и Николая Фоменко, расставшихся в 2008 году, двое взрослых детей – Анастасия и Иван. Но именно 24-летняя Анастасия поразила соцсети.

Поклонники Марии Голубкиной оказались поражены, когда актриса выложила фотографии своей повзрослевшей дочери. Фанаты разделились во мнении, на кого из звездной семьи больше всего похожа Анастасия.

«Очень на Николая Фоменко похожа. Особенно глаза, взгляд», «На деда своего знаменитого она похожа!», «Бабушка! Копия», «Вся в маму», – высказывали свои догадки поклонники.

Но в одном комментаторы сошлись – в комплиментах красоте дочери Голубкиной и Фоменко: