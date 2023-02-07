«Превзошла даже Пугачеву»: Алина Загитова запела (видео)

Алина Загитова больше не выступает на крупных соревнованиях, поэтому активно ищет себя. Олимпийская чемпионка не боится пробовать новое, несмотря на то, что постоянно подвергается критике в Сети.

Ранее звезду фигурного катания травили за то, что она стала ведущей шоу «Ледниковый период». Произвести впечатление на зрителей Загитовой не удалось — ей настоятельно советовали поработать над своей речью, прежде чем выходить в эфир. Теперь же спортсменка нашла для себя другое занятие.

В своем Telegram-канале фигуристка опубликовала видео, в кадрах которого запела, чем немало удивила интернет-пользователей. Теперь они охотно обсуждают вокальный талант знаменитости и ее стремление покорить отечественный шоу-бизнес.