«Превзошла даже Пугачеву»: Алина Загитова запела (видео)
Звезде удалось удивить публику.
Алина Загитова больше не выступает на крупных соревнованиях, поэтому активно ищет себя. Олимпийская чемпионка не боится пробовать новое, несмотря на то, что постоянно подвергается критике в Сети.
Ранее звезду фигурного катания травили за то, что она стала ведущей шоу «Ледниковый период». Произвести впечатление на зрителей Загитовой не удалось — ей настоятельно советовали поработать над своей речью, прежде чем выходить в эфир. Теперь же спортсменка нашла для себя другое занятие.
В своем Telegram-канале фигуристка опубликовала видео, в кадрах которого запела, чем немало удивила интернет-пользователей. Теперь они охотно обсуждают вокальный талант знаменитости и ее стремление покорить отечественный шоу-бизнес.
«Не хуже Клавы Коки и Ольги Бузовой», «Превзошла даже Пугачеву», «Шоу-бизнес всех портит, лучше не стоит туда лезть», — гласят комментарии в Сети.