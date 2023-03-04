Превратилась в старуху: когда-то главный ребенок Голливуда сейчас вызывает только грусть (фото)

Актриса Джейми Ли Кертис сообщила, что «Чумовая пятница» может получить продолжение. Голливудская дива порадовала фанатов кинокомедии, опубликовав совместное фото с Линдси Лохан с подписью: «Это пятница. Просто напоминаю. Держим чумовые кулачки». Позовут ли саму Лохан в сиквел картины — это большой вопрос. Главный enfant terrible Фабрики грез уже давно вырос, а бесконечные возлияния не прошли даром для внешности.

Звезда «Дрянных девчонок» гораздо больше прославилась скандалами и походами по клубам. Сам Чарли Шин рассказывал, что девушка слишком активно тусуется и как-то перещеголяла его в алкогольных возлияниях.

«Она бандитка. Мы назвали урну для мусора в ее честь — Линдси, потому что именно туда ее стошнило в один из съемочных дней. Это произошло прямо перед тем, как снимать сцену со мной», — делился 57-летний партнер артистки по съемкам «Очень страшного кино 5» в эфире «Шоу Кайла и Джеки О».

Актриса неоднократно ложилась в нарколечебницы, попадалась за рулем нетрезвой, с наркотиками. По некоторым данным, сейчас скандальная звезда остепенилась, а клубы остались в ее жизни лишь в виде бизнеса.