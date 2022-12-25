Превратилась в простую домохозяйку: посмотрите, что стало с Алисой Селезневой

При экранизациях произведений Кира Булычева об Алисе Селезневой роль главной героини примерила на себя не только Наташа Гусева. В приключенческой картине «Остров ржавого генерала» ее сыграла актриса Катя Прижбиляк. На съемках она оказалась случайно: в школе к ней подошла помощница режиссера и пригласила приехать на пробы. Постановщик Валентин Ховенко оказался впечатлен естественностью 10-летней девочки и немедленно утвердил ее на роль.

Казалось, что Прижбиляк и дальше продолжит сниматься, тем более что после «Острова ржавого генерала» она получила новые предложения о работе. Через год девочка появилась в ленте «Женщины, которым повезло». Но затем Екатерина исчезла с экранов на долгие годы.

Девушка вела непубличную жизнь, не связанную с кино. Лишь в 2010-е Екатерина вышла на связь с поклонниками и поделилась снимком, на котором пользователи и не узнали Алису. По словам Прижбиляк, теперь она домохозяйка, сосредоточенная на воспитании дочки Маши.