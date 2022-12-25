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Киноафиша Статьи Превратилась в простую домохозяйку: посмотрите, что стало с Алисой Селезневой

Превратилась в простую домохозяйку: посмотрите, что стало с Алисой Селезневой

25 декабря 2022 17:45
Превратилась в простую домохозяйку: посмотрите, что стало с Алисой Селезневой

Актерская карьера Екатерины Прижбиляк не задалась.

При экранизациях произведений Кира Булычева об Алисе Селезневой роль главной героини примерила на себя не только Наташа Гусева. В приключенческой картине «Остров ржавого генерала» ее сыграла актриса Катя Прижбиляк. На съемках она оказалась случайно: в школе к ней подошла помощница режиссера и пригласила приехать на пробы. Постановщик Валентин Ховенко оказался впечатлен естественностью 10-летней девочки и немедленно утвердил ее на роль.

Казалось, что Прижбиляк и дальше продолжит сниматься, тем более что после «Острова ржавого генерала» она получила новые предложения о работе. Через год девочка появилась в ленте «Женщины, которым повезло». Но затем Екатерина исчезла с экранов на долгие годы.

Девушка вела непубличную жизнь, не связанную с кино. Лишь в 2010-е Екатерина вышла на связь с поклонниками и поделилась снимком, на котором пользователи и не узнали Алису. По словам Прижбиляк, теперь она домохозяйка, сосредоточенная на воспитании дочки Маши.

Превратилась в простую домохозяйку: посмотрите, что стало с Алисой Селезневой
Фото: Кадр из фильма «Остров ржавого генерала» (1988), соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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