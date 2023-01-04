Превращение неуклюжего Невилла в мачо потрясло мир: его жена изумит еще больше

Мэттью Льюис стал мировой звездой, исполнив роль Невилла Долгопупса в серии фильмов о Гарри Поттере. В течение восьми частей поклонники следили за жизнью неуклюжего ученика Хогвартса, а к финалу франшизы с удивлением обнаружили, как сильно изменилась его внешность.

Дело в том, что еще во время работы над последними частями артист активно занялся собственной фигурой. Он отправился в тренажерный зал, чтобы избавиться от лишних килограммов, и добился завидных результатов. Актер так сильно преобразился, что до сих пор собирает комплименты от поклонников со всего мира.

«Я не ожидал, даже предположить не мог, что к моей внешности будет привлечено столько внимания», — признавался Мэттью.ё

Другим удивлением для поклонников стала избранница артиста. Во время одного из кинофестивалей Льюис познакомился с Анджелой Джонс, которая работала на студию Universal, и спустя практически год пара объявила о помолвке. Прославленный актер всего за несколько месяцев смог завоевать сердце красавицы.

О счастливом событии Мэттью рассказал в своих социальных сетях. Миллионы фанатов признавались, что они никогда не могли представить, что экранный Невилл Долгопупс сможет покорить такую эффектную девушку и так сильно измениться.