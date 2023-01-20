Преступление сошло рук: выходка милашки Вайноны Райдер повергнет в шок

Селебрити не так уж безупречны, как хотят казаться. Мало кто мог бы подумать, что очаровательная актриса Вайнона Райдер способна совершить преступление. Однако в ее биографии есть одна неприятная история, которая легла тенью на всю репутацию звезды.

В 90-е Райдер была одной из самых ярких актрис Голливуда. Она снималась в таких хитах, как «Дракула», «Эдвард руки-ножницы» и «Битлджус». Ей давались и серьезные драматические роли, например, в картине «Прерванная жизнь».

Однако после оглушительного взлета настало резкое затишье. Оказывается, это было связано с громким скандалом, героиней которого стала Вайнона. В начале нулевых актрису судили за кражу в особо крупном размере. Артистка вынесла из элитного бутика в Беверли-Хиллз имущества на пять тысяч долларов, а это весьма солидная сумма.

Свое преступление Райдер тщательно спланировала заранее. Она пришла в магазин, вооружившись сумкой и ножницами. Актриса смогла срезать бирки с вещей, правда, ей все-таки пришлось кое-что купить для отвода глаз. Она заплатила за четыре предмета, а своровала примерно 20.

В качестве наказания Вайноне назначили общественные работы, но артистке удалось этого избежать. Она смогла доказать, что у нее бывает помутнение рассудка из-за приема антидепрессантов.