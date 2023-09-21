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«Преступление перед Россией»: Пчела шокировал всех заявлением о «Бригаде»

21 сентября 2023 09:30
«Преступление перед Россией»: Пчела шокировал всех заявлением о «Бригаде»

Он стыдится своего прошлого.

Вход в актерскую профессию для Павла Майкова не был легким. Он не сразу смог поступить в ГИТИС, а после его окончания никак не находил работу. Его не брали в театры, на пробах он слышал отказы. Оглушительный успех пришел к артисту лишь после роли Пчелы в сериале «Бригада». Зрителям особенно полюбился его мягкий и мелодраматичный герой.

Однако популярность стала проклятием. Мало того, что Майков оказался заложником одного образа, так еще и словил настоящую звездную болезнь. Выбраться из этой ситуации ему удалось лишь спустя несколько лет.

Сейчас актер не любит говорить о своих съемках в «Бригаде». Более того, ему даже несколько стыдно за эту роль. Майков считает, что проект слишком романтизировал образы бандитов из 1990-х и заложил неверные ценности у зрителей.

«Если мне сериал принес известность и пользу, то обществу — это, конечно, только вред. Проект „Бригада“ — настоящее преступление перед Россией, и я в нем участвовал», — сетовал артист.

Фото: Кадр из сериала «Бригада» (2002)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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