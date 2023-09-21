«Преступление перед Россией»: Пчела шокировал всех заявлением о «Бригаде»

Вход в актерскую профессию для Павла Майкова не был легким. Он не сразу смог поступить в ГИТИС, а после его окончания никак не находил работу. Его не брали в театры, на пробах он слышал отказы. Оглушительный успех пришел к артисту лишь после роли Пчелы в сериале «Бригада». Зрителям особенно полюбился его мягкий и мелодраматичный герой.

Однако популярность стала проклятием. Мало того, что Майков оказался заложником одного образа, так еще и словил настоящую звездную болезнь. Выбраться из этой ситуации ему удалось лишь спустя несколько лет.

Сейчас актер не любит говорить о своих съемках в «Бригаде». Более того, ему даже несколько стыдно за эту роль. Майков считает, что проект слишком романтизировал образы бандитов из 1990-х и заложил неверные ценности у зрителей.