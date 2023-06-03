Престарелый ловелас: сдавший Бандерас вызывает теперь только жалость

Антонио Бандерас — один из главных секс-символов Голливуда. Эффектный брюнет всегда был мечтой миллионов поклонниц по всему миру, но годы его не пощадили.

Актер не спешит завершать карьеру: в свои 62 года он продолжает сниматься в кино. Правда, о былом успехе речи уже не идет. Пример Бандераса доказывает, что без обаятельной внешности трудно оставаться на пике популярности.

Фанатки, которые еще совсем недавно сходили с ума по знойному красавчику, глядя на него, не могут сдержать слез. Звезда экрана сильно сдал и превратился в престарелого ловеласа. Теперь его внешний вид вызывает только жалость.

Не так давно Антонио появился на светском мероприятии, где шокировал всех неприятными метаморфозами. Артист сильно исхудал, его борода поседела, а лицо покрылось морщинами. Чтобы казаться моложе, актер подкрашивает заметно поредевшую шевелюру в естественный темный цвет, но к лучшему ситуацию это не меняет.