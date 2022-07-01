Преследует злой рок: овдовевшего Шаляпина предостерегли от смертельной опасности

Прохора Шаляпина будто преследует злой рок. В прошлом году летом он отметил пышную свадьбу с миллионершей из Канады Татьяной Дэвис. Но уже вскоре после церемонии у Татьяны диагностировали коронавирус. Она долго пыталась лечиться дома, поэтому в больницу поступила уже в тяжелом состоянии. Врачи ввели ее в искусственную кому. Из-за осложнений, вызванных вирусом, Татьяна умерла через несколько недель.

Овдовевший Шаляпин нашел утешение в отношениях с блондинкой Ольгой Сан. Но, как выяснилось, у нее также были в прошлом проблемы со здоровьем. В интервью изданию «7 дней » она призналась, что собиралась стать участницей проекта «Битва экстрасенсов», но этому помешала череда страшных аварий. После одного из ДТП Ольга находилась в состоянии клинической смерти. Она до сих пор боится вспоминать о том периоде.

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Поклонники Прохора в соцсетях уже предостерегли его от смертельной опасности. Фолловеры посоветовали ему внимательнее следить за состоянием возлюбленной, чтобы вновь не пришлось пережить горе.