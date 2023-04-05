Преобразился до неузнаваемости: от одного взгляда на Раму из «Бумера» станет не по себе (фото)

Популярность пришла к Сергею Горобченко после криминальной драмы «Бумер». Актер покорил женскую аудиторию своей статью и приятной внешностью. Но Сергей не всегда был воплощением мужественности.

Карьера Горобченко стартовала с культового сериала «Агент национальной безопасности». Здесь актер сыграл хакера Петра Смирнова. Правда, узнать в этом неказистом персонаже будущего брутального бандита Петю Раму невозможно. У Горобченко было чудаковатое каре, несуразная кепка и круглые очки, как у Кати Пушкаревой. Глядя на Сергея в этом странноватом образе, невозможно поверить, что уже через пять лет он станет секс-символом отечественного кино.

В «Бумере» Горобченко превратился в другого человека. Оказывает, короткая стрижка может творить чудеса. Драма принесла актеру не только обожание поклонниц, но и обеспечила ему резкий карьерный рост. Он снялся в ленте «Братья Карамазовы», где сыграл Дмитрия — старшего из сыновей.

Сегодня Горобченко по-прежнему востребован в профессии. Фанатки не перестают им восхищаться, но актер верен своей супруге Полине, которая родила от него семерых детей.