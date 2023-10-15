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Киноафиша Статьи Преобразился до неузнаваемости: никто не понял, что Милляр сыграл трех героев в этом фильме

Преобразился до неузнаваемости: никто не понял, что Милляр сыграл трех героев в этом фильме

15 октября 2023 19:30
Преобразился до неузнаваемости: никто не понял, что Милляр сыграл трех героев в этом фильме

Он нередко брал на себя нескольких персонажей.

Известный советский актер Георгий Милляр сыграл в своей жизни более 100 ролей, кроме того, еще более 80 раз он принимал участие в озвучивании различных персонажей. В основном артисту, известному мастеру перевоплощений, доставались роли разного рода злодеев. Причем он одинаково талантливо справлялся как с мужскими, так и с женскими образами.

Например, именно Милляр не раз играл Бабу-Ягу, и каждый раз роль удавалась блестяще.

В частности, он скрывается за гримом этой злодейки в сказке «Василиса Прекрасная». Но это был далеко не единственный персонаж, который достался Георгию Милляру в этом фильме. Он также сыграл в нем пожилого отца и гусляра. Стоит отметить, что не только в «Василисе Прекрасной» актер исполнил сразу нескольких персонажей. Так, в ленте «Морозко», кроме Бабы-Яги, ему досталась еще и роль дьяка, ставшего разбойником.

Преобразился до неузнаваемости: никто не понял, что Милляр сыграл трех героев в этом фильме
Фото: кадры из фильма "Василиса Прекрасная" (1939), кадр из программы "Легенды кино.Георгий Милляр" (2015-2023)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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