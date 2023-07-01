Преображение Марии Порошиной ошарашило публику: понравится не каждому

Когда-то Мария Порошина входила в список самых привлекательных звезд страны. Но те времена остались в прошлом — сегодня 49-летняя актриса выглядит как бабушка.

Недавно Порошина засветилась на популярном шоу и шокировала публику «старушечьим» преображением. Мария надела салатовое платье с белыми вкраплениями и сделала чудаковатую пышную прическу. У многих создалось впечатление, что на актрисе парик. Неудачный образ дополнил яркий макияж и красная помада. Получилась типичная советская бабушка лет 65.

Общественность ахнула от этих метаморфоз. Актрисе посоветовали тщательнее выбирать наряды для таких мероприятий. Но звезда словно забыла, что ее покажут на всю страну.

«Прическа как у бабки», «Ей надо уволить своих стилистов», «Лучше бы она выпрямила волосы»,

— написали о Порошиной пользователи сети.

Но Марию эти гневные комментарии мало волнуют. Ее наряды не раз подвергались нападкам, однако актриса остается верной себе и своему вкусу.