Предвидят плохое: эти 3 знака Зодиака всё знают наперед

На протяжении многих лет ученые спорят о том, что же такое интуиция – волшебный дар мироздания или особенность человеческого интеллекта, которую можно развивать сознательно? Точного ответа на этот вопрос пока не нашли, однако астрологи, например, убеждены, что шестое чувство лучше всего развито у представителей водной стихии. Они рассказали, какие знаки обладают практически экстрасенсорными способностями, хотя и не всегда это осознают.

Рак

Представители летнего водного знака славятся своей удивительной проницательностью – зачастую они способны за считанные секунды понять, в каком настроении находится стоящий перед ними человек, каковы его намерения и цели.

Кроме того, Раки – прирожденные эмпаты, они хорошо "чувствуют" и понимают чужие эмоции и проблемы.

Более того, они всегда готовы выслушать того, кто в этом нуждается, и не так важно, кто это – близкий друг или малознакомый попутчик в электричке. Уроженцам этого знака под силу предугадать грядущие события и основательно к ним подготовиться, а если есть такая возможность – избежать их вовсе.

Скорпион

Людей, появившихся на свет под осенним водным знаком, обмануть практически невозможно. Они за версту чуют ложь и обязательно постараются разоблачить собеседника прямо во время разговора – Скорпионам доставляет большое удовольствие наблюдать, как лгун всячески старается убедить их в своей невиновности.

Если же уроженец знака не торопится вывести обманщика на чистую воду, значит, дело гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд, и Скорпиону необходимо прощупать почву основательно, и только потом выносить вердикт.

Кроме того, этот знак прекрасно улавливает настроение окружающих и малейшие перемены в нем.

Рыбы

Многие люди, услышав о мощной интуиции Рыб, пожимают плечами: мол, эти странные создания живут в своих собственных грезах, какое представление они могут иметь об окружающем мире и тем более предсказывать события?

Однако это действительно так – мир творчества, в который погружены представители весеннего водного знака, у них тесно переплетается с реальностью.

Рыбам не составляет большого труда предугадать поведение и поступки того или иного человека, сказать, что произойдет завтра или в ближайшее время. Часто уроженцам знака снятся вещие сны, которые также предупреждают их о грядущем.