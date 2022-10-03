Предвидел: роковые слова Шатунова перед смертью, от которых кровь стынет в жилах

Юрий Шатунов отдавал всего себя работе и много гастролировал с концертами для преданных поклонников. Одно из последних выступлений певца было в «Крокус Сити Холле» 3 апреля. Уже тогда бывший солист «Ласкового мая» чувствовал себя неважно.

«Тяжело, понятно. Потому что большая концертная программа. Переезды выматывают. Но это само собой разумеющееся. Но ничего — отыграли», — приводит слова Юрия Шатунова издание Teleprogramma.

23 июня легендарного певца не стало. Шатунову стало плохо во время посиделок с друзьями. Его госпитализировали, но медики спасти музыканта не смогли. Причиной внезапной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт.