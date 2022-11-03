Представители этих знаков Зодиака обречены прославиться на весь мир и разбогатеть

Добиться успеха в своей сфере - заветная мечта любого специалиста. Единого рецепта, как покорить недостижимые с виду вершины, не существует, у всех он разный. Но, по мнению астрологов, общим для всех и важным “ингредиентом” является дата рождения. Дело в том, что богатыми и знаменитыми чаще всего становятся представители определенных знаков - рассказываем, о ком идет речь.

Овен

Уроженцы огненного знака поднимаются на Олимп благодаря своему упорству и темпераменту. Со стороны окружающим часто кажется, что Овны слишком легкомысленные и вряд ли станут всерьез бороться за место под солнцем. Однако на самом деле это не так.

В крови Овна бурлит жажда успеха, славы, признания, поэтому он пойдет буквально на все, чтобы подняться на самую вершину и остаться на ней.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельцов, добиваются своего не сразу, а потихонечку-помаленечку. Шаг за шагом уроженцы земного знака будут подниматься по заветной лестнице наверх - до тех пор, пока не окажутся наверху. Путь этот небыстрый, однако у Тельцов хватает упрямства и терпения его преодолеть. А по дороге их поддерживают в тонусе мечты об успешном, наполненном роскошью и комфортом будущем.

Лев

С самого детства Лев ставит себе вполне определенную задачу - быть лучше всех. Это его собственное желание, а не навязанное кем-то извне. Для того, чтобы добиться желанного высокого статуса, Дев будет не только упорно работать, но и интриговать, подставлять, манипулировать.

По мнению “царя зверей”, такой подход к достижению успеха оправдан - в конце концов, выживает сильнейший, разве не так?

Дева

В отличие от своего соседа по гороскопу, Льва, уроженцы земного знака не станут прибегать к “грязным” методам достижения славы. Они убеждены в том, что при правильном подходе можно добиться желаемого честными способами. Девы обладают фантастическим трудолюбием, они готовы вкалывать день и ночь, чтобы добиться всеобщего признания. И, как правило, у них это вполне неплохо получается.

Козерог

Козероги - прирожденные лидеры, которых, кажется, сама судьба ведет на самую вершину карьерной лестницы. Решительные, ответственные, стойкие представители земного знака настолько крепко убеждены в своем превосходстве, что ни у кого не возникает ни малейших сомнений в том, что это действительно так.