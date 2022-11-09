Предсказание Лопес и Аффлеку сбылось: фанаты Беннифер потеряют дар речи

В июле 2022 года Джей Ло и Бен Аффлек сыграли свадьбу. Мероприятие стало главным событием года в мире шоу-бизнеса. Оказывается, о бракосочетании звезд знали задолго до церемонии.

Еще в январе этого года издание «Утро-новости» опубликовало предсказание эзотерика Марианны Абравитовой о свадьбе Беннифер. Таролог отметила, что Аффлек выгадывает идеальный момент для заветного предложения. По мнению эзотерика, актер уже выбрал дату бракосочетания к тому моменту. Таролог предсказала, что вскоре состоится их помолвка с вручением кольца. Абравитова назвала союз Лопес и Аффлека кармическим, то есть оба постоянно думают друг о друге, даже пребывая в иных отношениях. Возможно, по этой причине артисты снова сошлись после перерыва длиной в 17 лет.

В апреле Аффлек сделал предложение Джей Ло и подарил кольцо с редчайшим зеленым бриллиантом, а летом пара поженилась. Удивительно, но слова таролога Марианны Абравитовой оказались пророческими.