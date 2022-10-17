Предлагали оставить сына в сугробе: этого о Гордееве из «Каменской» вы не знали

Сергей Никоненко прославился десятками ярких ролей и давно является одной из главных звезд российского телевидения. При этом, как оказалось, жизнь артиста могла сложиться совершенно иначе, ведь он мог никогда не оказаться на экранах.

Дело в том, что будущая знаменитость родился в апреле 1941 года. Когда началась Великая Отечественная война, он вместе со своей матерью гостил у родственников под Смоленском, где в итоге находился до глубокой осени. И, когда настало время возвращаться домой, его мать приняла решение идти пешком, так как территории вокруг уже были оккупированы немцами.

Путь до столицы был совсем не простым, а особенно в такую холодную погоду. Поэтому Нина Михайловна регулярно слышала призывы бросить новорожденного сына: незнакомцы предлагали ей оставить ребенка в сугробе, чтобы облегчить себе путь.

Однако молодая мать не соглашалась на такие предложения и в итоге справилась с тяжелой дорогой. Ей удалось попасть в партизанский отряд, где и прошли первые годы жизни будущего артиста.