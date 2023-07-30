Предлагал 15 млн за непотребство: Шукшину трясет при одном упоминании о Малахове

Мария Шукшина и ее родные нередко становятся героями обсуждений в шоу Андрея Малахова. В авторской программе затрагивают жизнь артистки и ее громкие высказывания. При этом сама Шукшина не собирается появляться в эфире передачи.

Как оказалось, звезда «Моей безумной семьи» крайне негативно относится к популярному проекту. Она считает, что гости эфира готовы обсуждать что угодно ради гонораров и даже не стесняются поднимать полностью аморальные темы.

«Ходить на это мракобесие — себя не уважать», — пишет Шукшина в своих социальных сетях.

Артистка не скрывает: продюсеры неоднократно обращались к ней и звали принять участие в одном из шоу. И якобы ей предложили 15 миллионов рублей лишь за то, что она появится в студии. А ее сыну Макару — один миллион. Но, несмотря на высокие гонорары, она не готова соглашаться на это предложение.