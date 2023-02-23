Преданные поклонники в ужасе: разбитый горем муж ищет преемницу Инны Чуриковой

Глеб Панфилов увидел любовь всей своей жизни в одной из телепередач, и образ таинственной девушки все никак не выходил из его головы. Он почти отчаялся, когда встретил талантливую актрису Инну Чурикову. Но стоило ей поднять на режиссера глаза, как он сразу узнал в ней ту незнакомку с экрана.

Вскоре они сыграли свадьбу и счастливо прожили более 50 лет. Красавица-жена снималась почти во всех фильмах любимого мужа, поэтому после ее смерти опустел не только дом Панфилова, но и его рабочее место.

Горе от потери супруги невозможно описать словами, но знаменитому режиссеру все же пришлось вернуться к творчеству. Однако даже сейчас он косвенно связан со своей возлюбленной. В театре «Ленком» мужчина ставит спектакль, в котором Чурикова играла одну из главных ролей. Чтобы выбрать достойную замену, ему приходится просматривать пробы актрис и вести с ними переговоры. И, как пишет «Экспресс газета », подходящую девушку все еще не удалось найти.