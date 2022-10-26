Предан ей уже 20 лет: как выглядит жена красавца Эйдана из «Секса в большом городе»

Джон Корбетт стал известен благодаря роли Эйдана Шоу в сериале «Секс в большом городе», а также из-за фильма «Моя большая греческая свадьба». Миллионы поклонниц осыпали артиста признаниями в любви, однако его сердце было занято последние двадцать лет.

Избранницей знаменитости стала актриса Бо Дерек. С будущей спутницей жизни артист познакомился совершенно случайно: его друг назначил им свидание вслепую на церемонии «Оскар», после чего и начались их отношения.

Корбетт и Дерек за годы совместной жизни так и не отправились к алтарю, хотя артист считает свою спутницу полноправной женой. Они вместе делят быт на ранчо недалеко от Голливуда, где стараются вести уединенный образ жизни и занимаются всем хозяйством самостоятельно.

При этом изредка артист появляется на светских мероприятиях и красных ковровых дорожках в компании Дерек. Знаменитости всегда собирают вокруг себя множество фотографов, а поклонники не скупятся на комплименты, отмечая, насколько эффектно влюбленные смотрятся вместе.