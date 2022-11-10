Правило жизни Бодрова должен знать каждый мужчина: актуально на все времена

Сергей Бодров покорял своим обаянием всю женскую половину страны. До сих пор актера причисляют к самым привлекательным мужчинам отечественного кино. Сам Бодров с огромным уважением относился к прекрасному полу, о чем неоднократно говорил. Его правила жизни и наставления до сих пор цитируются в Сети, хотя самого артиста нет в живых уже 20 лет.

Одна из наиболее популярных фраз Бодрова учит тому, как следует относиться к женщинам. Актер рассказывал, что этим правилом с ним поделился профессор университета. Педагог был уверен, что настоящего мужчину характеризует то, как он относится к книгам и к прекрасному полу.

Сергей Бодров запомнил установку профессора на всю жизнь и неуклонно следовал ей. Его история любви с супругой Светланой подтверждает, что актер относился к своей спутнице с большим трепетом. Артист считал, что чувства ко второй половинке намного важнее, чем все остальное. Ведь любовь, по его словам, остается жить даже после смерти одного из партнеров.