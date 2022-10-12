Правду об Александре Збруеве раскрыла бывшая: ей доверяли все его жены

Александр Збруев неслучайно считается одним из секс-символов советского кино. В обаятельного актера на экране заочно влюблялись поклонницы, а за кулисами актрисы судачили о служебных романах с артистом. За помощью отверженные пассии обращались к первой жене Збруева — Валентине Малявиной.

Они поженились еще в юности, а актриса вскоре забеременела. Их матери настояли на том, что молодым людям рано обзаводиться семьей, поэтому Валентина решилась на аборт. Збруев, разочарованный таким поступком, отдалился от жены, и в итоге они развелись. Но общаться и дружить не перестали. В 1999 году в интервью Малявина признавалась, что ее бывший супруг совсем запутался в отношениях с женщинами.

«У него две жены, и он не справляется с ними», — приводит слова актрисы «Новый очаг».

В тот период Александр был женат на Людмиле Савельевой и воспитывал с ней дочку. Брак не помешал ему закрутить роман с Еленой Шаниной, которая также родила от него ребенка. Обе женщины жаловались на поведение неопределившегося актера именно Малявиной. После длительных разногласий и вмешательства Валентины страсти улеглись — Збруев не стал разводиться с женой, но признал дочь от любовницы.