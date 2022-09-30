Правду о сумасбродстве Кэмерона на съемках нового «Аватара» предали огласке

Поклонники заждались выхода второй части фильма «Аватар», которое могло бы увидеть свет раньше, если бы не выходка Джеймса Кэмерона. Режиссер настолько боялся провала, что пошел на кардинальные меры.

По словам Кэмерона, прежде чем приступить к работе над сиквелом, ему было крайне важно разгадать секрет успеха первой части. И тут мнение режиссера сильно расходится с мнением публики. Пока зрители ссылаются на качественную графику, кинодел считает, что все дело в сценарии и в том, что проект работал на каком-то подсознательном уровне. Именно к этим двум составляющим у него и возникли претензии.

Дошло до того, что режиссер попросту перечеркнул всю проделанную им работу и отправил сценарий второй части, которая получила название «Путь воды», в корзину. «Прочитав его, я пришел к выводу о том, что до третьего уровня дело так и не дошло. Пришлось начать сначала», — признался Кэмерон в интервью изданию The Times UK, уточнив, что на это у него ушел один год.