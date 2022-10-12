Правду о смерти Анджелы Лэнсбери из «Она написала убийство» предали огласке

Поклонники Анджелы Лэнсбери получили страшную новость. Известная актриса скончалась на 97-м году жизни. Теперь ее смерть обрастает все новыми подробностями.

После того как сведения о кончине артистки, прославившейся ролью в проекте «Она написала убийство», появились в СМИ, с соответствующим заявлением выступили и родственники знаменитости. «Наследники леди Лэнсбери вынуждены с глубокой скорбью и печалью сообщить о том, что их любимая мама скончалась во сне, находясь в собственном доме в Лос-Анджелесе», — цитирует послание дочери и двоих сыновей актрисы портал People.

Также дети звезды уточнили, что смерть их мамы наступила в половине второго ночи 11 октября. До своего 97-летия Лэнсбери не дожила всего пять дней. Добавим, что у актрисы осталось три внука и пять правнуков. Точная причина ее смерти пока остается неизвестной для широкой общественности.