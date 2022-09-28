Правду о размолвке Виторгана с Нинидзе предали огласке: поклонники удивлены

Максим Виторган и Нино Нинидзе поставили в своих отношениях жирную точку. К такому выводу поклонники пришли из-за того, что знаменитости перестали показываться вместе на публике. На деле же точка оказалась запятой. Правда о размолвке влюбленных вышла наружу.

На премьере «Красной шапочки» актриса побывала вместе с семилетним сыном Сашей, с которым охотно позировала перед камерами. Рядом оказался бывший муж Нинидзе и отец ее наследника — Кирилл Плетнев. Казалось бы, это только подтверждает слухи о том, что Нино больше не с Виторганом.

Однако бывший муж Ксении Собчак все же засветился на светском мероприятии, правда, красоваться перед фотографами не захотел. Тем не менее стало известно, что актер по-прежнему состоит в отношениях с Нинидзе, что приятно удивило поклонников. Как пишет портал «Экспресс газета », недавно звезды вернулись из отпуска, который провели вместе в городке Мугла, расположенном на побережье Эгейского моря.