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Правду о размолвке Виторгана с Нинидзе предали огласке: поклонники удивлены

28 сентября 2022 10:45
Правду о размолвке Виторгана с Нинидзе предали огласке: поклонники удивлены

Актриса засветилась на светском мероприятии с бывшим.

Максим Виторган и Нино Нинидзе поставили в своих отношениях жирную точку. К такому выводу поклонники пришли из-за того, что знаменитости перестали показываться вместе на публике. На деле же точка оказалась запятой. Правда о размолвке влюбленных вышла наружу.

На премьере «Красной шапочки» актриса побывала вместе с семилетним сыном Сашей, с которым охотно позировала перед камерами. Рядом оказался бывший муж Нинидзе и отец ее наследника — Кирилл Плетнев. Казалось бы, это только подтверждает слухи о том, что Нино больше не с Виторганом.

Однако бывший муж Ксении Собчак все же засветился на светском мероприятии, правда, красоваться перед фотографами не захотел. Тем не менее стало известно, что актер по-прежнему состоит в отношениях с Нинидзе, что приятно удивило поклонников. Как пишет портал «Экспресс газета», недавно звезды вернулись из отпуска, который провели вместе в городке Мугла, расположенном на побережье Эгейского моря.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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