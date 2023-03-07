Правду о кинохите «Чингачгук — Большой Змей» скрыли от зрителей: причина не для слабонервных

Даже сегодня на съемочных площадках происходят несчастные случаи, когда настоящие профессионалы своего дела по неосторожности или глупости калечат себя. Но случается и то, что от актеров совсем не зависит.

Во время работы над немецким вестерном «Чингачгук — Большой Змей» некоторые артисты были на волоске от смерти, но об этом старались не рассказывать и не портить впечатления о фильме.

Например, Гойко Митич самостоятельно отыгрывал все эпизоды с каноэ. Однако эта маленькая лодка постоянно переворачивалась из-за быстрого и опасного течения, а вместе с ней в холодную воду окунался и мужчина. Поэтому между съемками приходилось делать перерывы, чтобы артист мог прийти в себя. Кроме этого, сцены на реке чуть не унесли жизни Рольфа Ремера и Милана Яблонского, которые по сценарию должны были вступить в драку. Но в этот момент они оба ушли под воду и долго не всплывали. Их спас другой артист, и трагедии не произошло.