Правду о кинохите «Чингачгук — Большой Змей» скрыли от зрителей: причина не для слабонервных
На такой риск согласились бы не все артисты.
Даже сегодня на съемочных площадках происходят несчастные случаи, когда настоящие профессионалы своего дела по неосторожности или глупости калечат себя. Но случается и то, что от актеров совсем не зависит.
Во время работы над немецким вестерном «Чингачгук — Большой Змей» некоторые артисты были на волоске от смерти, но об этом старались не рассказывать и не портить впечатления о фильме.
Например, Гойко Митич самостоятельно отыгрывал все эпизоды с каноэ. Однако эта маленькая лодка постоянно переворачивалась из-за быстрого и опасного течения, а вместе с ней в холодную воду окунался и мужчина. Поэтому между съемками приходилось делать перерывы, чтобы артист мог прийти в себя. Кроме этого, сцены на реке чуть не унесли жизни Рольфа Ремера и Милана Яблонского, которые по сценарию должны были вступить в драку. Но в этот момент они оба ушли под воду и долго не всплывали. Их спас другой артист, и трагедии не произошло.