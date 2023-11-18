Правда вызовет слезы: вот как Милляр относился к детям на самом деле

Георгия Милляра постигла та же участь, что и большинство творческих людей в СССР и в России. После громкой славы и всенародной популярности про артиста забыли даже самые преданные поклонники — стоило лишь перестать сниматься в кино.

Толчком к этому забвению стала смерть режиссера Александра Роу. После этого артиста попросту отказались снимать в кино. От пожилого актера откупились, дали скромную «двушку» на верхнем этаже на окраине Москвы. Всю творческую жизнь до этого «детский актер» жил в коммуналке на Бронной. Даже звание заслуженного дали в канун 85-летия.

А перед самим юбилеем случилась жутко неприятная и вызывающая ком в горле история. Главную Бабу-ягу СССР пригласили на детское мероприятие. Актер жутко обрадовался: он обожал детей и всю свою карьеру посвятил именно юному зрителю. Милляр узнал, что в зале 850 мест, и своими руками сделал 850 открыток для детей.

На каждой открытке сияла Бабка Ежка с подписью:

«С любовью Г.Ф. Милляр».

Артист собирался вручить пришедшим сувенир на память. Но никто не пришел. Милляр прождал весь день, но за ним даже не приехали и не перезвонили. Те самые открытки, сделанные руками актера, в итоге раздали соседям и знакомым, а несколько штук теперь находятся в Музее кино.