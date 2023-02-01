Правда вскрылась спустя годы: что творилось в семье самой красивой пары СССР

Вера Глаголева смогла не только построить успешную актерскую карьеру, но и наладить личную жизнь. Вот только свое счастье знаменитость нашла лишь со второй попытки.

Первым мужем актрисы стал Родион Нахапетов. Их называли самой красивой парой СССР, но при этом никто даже не догадывался, что творилось в звездной семье. Правда об этом раскрылась спустя годы.

Писатель Федор Раззаков рассказал, что режиссер запретил возлюбленной играть в спектаклях Анатолия Эфроса. Нахапетов заверил Глаголеву, что в театре ее попросту «сожрут». Актриса послушала мужа, о чем жалела до конца своей жизни.

«Поводом к запрету стала ревность», — цитирует Раззакова «Комсомольская правда».

Писатель уточнил, что муж Глаголевой всерьез опасался того, что между женой и театральным режиссером начнется роман.

Любопытно, что впоследствии именно Родион Рафаилович будет уличен в измене. Нахапетов оставил Глаголеву, влюбившись в Наталью Шляпникову. Актриса болезненно переживала разрыв. Тогда она еще не знала, что выйдет замуж во второй раз — за бизнесмена Кирилла Шубского, который будет вместе с ней и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии.