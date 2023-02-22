Правда шокирует: на что пошла дочь всесоюзного Атоса ради свадьбы с принцем

Горячие брюнеты с восточной внешностью и глубоким пронзительным взглядом пользуются популярностью среди российских женщин. На их чары поддаются и самые статные представительницы прекрасного пола, забывая о всех своих жизненных приоритетах.

Так произошло и с дочерью Вениамина Смехова, известного зрителям по роли Атоса. Алика унаследовала от отца умение добиваться поставленных целей. Поэтому, когда красавица встретила бизнесмена с ассирийскими корнями и влюбилась в него, она быстро приняла для себя решение изменить свой волевой характер. Ради восточного принца девушка стала послушной и покорной женой, соблюдающей все требования мужа.

Но темперамент русской женщины оказался сильнее, и даже богатый возлюбленный не заставил ее отказаться от привычной жизни. Алика Смехова смогла всего два месяца продержаться в образе тихой и скромной супруги, после чего рассталась со своим избранником.