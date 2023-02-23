Правда проберет до мурашек: как бывший работяга превратился в Шаляпина

Телесериал «Шаляпин», вышедший в прошлом году, прославил актера Александра Горбатова на всю страну. Ради роли великого музыканта артисту пришлось пойти на многие жертвы.

Создатели картины искали подходящую кандидатуру почти полгода. В итоге их выбор пал на актера Горбатова. Чтобы придать ему внешнее сходство с прототипом, Александру поменяли стрижку и осветлили волосы. Ему вставили виниры, а к деснам подложили наполнители из геля, чтобы его улыбка походила на улыбку Шаляпина. Что касается роста, то тут ничего изобретать не пришлось, ведь Александр на три сантиметра выше двухметрового Шаляпина.

Горбатов стал узнаваемым актером после выхода сериала «Тихий Дон», где он сыграл Степана, мужа Аксиньи. Еще в юности Александр и не мечтал об актерской славе, ведь он родился в семье, не связанной с творчеством. В молодости будущий артист работал строителем, а параллельно готовился к поступлению в театральный вуз. Удача улыбнулась ему уже с первой попытки, а через несколько лет бывший рабочий Горбатов исполнил роль самого Шаляпина.