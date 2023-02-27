Правда проберет до мурашек: чем аукнулась Никулину «связь» с женой Николая Рыбникова

Николай Рыбников, известный по многим советским кинохитам, всю жизнь любил актрису Аллу Ларионову. Однажды из-за артистки пострадал сам Юрий Никулин, точнее, из-за косвенной «связи» с ней.

Инцидент произошел на съемках картины «Ко мне, Мухтар!». До этого в советском кино не было подобных фильмов, где главным героем выступал пес. Ключевыми актерами были Юрий Никулин и Алла Ларионова.

На площадке присутствовал дрессировщик Михаил Длигач, который внимательно следил за процессом. По сценарию героиня Ларионовой сначала продала Мухтара милиции, а потом приехала его навестить.

Чтобы снять эту сцену встречи хозяйки и пса, участникам потребовалось немало усилий. По сюжету радостный Мухтар бросается на героиню Ларионовой. Актриса отказалась от дублерши, и ответственность за ее жизнь взял на себя Длигач. Как только пес бросался на «хозяйку» после старта съемок, дрессировщик тут же подбегал к нему и принимался его оттаскивать от Ларионовой.

Режиссер Семен Туманов же хотел, чтобы Мухтар несколько секунд поиграл с актрисой и немного покусал бы ее. Чтобы кинолог не мешал, он попросил Никулина удерживать Длигача силой после команды «Мотор!»: так бы тот не портил кадр.

Актер выполнил просьбу Туманова, но получил удар в скулу от дрессировщика. Никулин упал в снег, но режиссер успел снять удачную сцену радостной встречи.