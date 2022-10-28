Правда об ЭКО Жанны Фриске вскрылась 10 лет спустя: близкие раскрыли все карты

Несмотря на то, что со смерти Жанны Фриске прошло немало времени, в Сети то и дело спорят о том, что стало причиной страшного недуга знаменитости. Одна из версий гласит, что глиобластома у певицы возникла из-за того, что в довольно зрелом возрасте она решилась на ЭКО и роды.

Еще при жизни звезда говорила, что ее беременность была естественной и случилась без вмешательства врачей. Вот только поклонников это не убедило, и слухи об обратном горячо обсуждались в медийном пространстве. До сих пор многие уверены, что Фриске прибегала к искусственному оплодотворению, однако теперь правда, наконец, вышла наружу.

Близкая подруга Жанны и ее коллега по цеху Ольга Орлова в своих социальных сетях обратилась к интернет-пользователям с важным заявлением, тем самым раскрыв все карты.