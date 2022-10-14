Правда о шести мужьях звезды сериала «Возвращение Мухтара» вызовет оторопь: этого не знал никто

Активности Оксаны Сташенко можно только позавидовать. Она начала свою карьеру еще в конце 80-х годов. Актриса успевала работать в театре, вела авторские программы на ТВ, сочиняла песни, писала книги и организовывала благотворительные фестивали. Кроме того, Сташенко снималась в кино и сериалах — зрители знали ее в том числе по роли судмедэксперта Жанетты Сельской в сериале «Возвращение Мухтара».

Не менее насыщенной оказалась и личная жизнь актрисы. Сейчас она в браке уже шестой раз, супруга называет «финальным». По ее словам, в реальности мужей у нее было всего четыре. Однажды она оформила фиктивную свадьбу со своим другом, чтобы помочь ему. Кроме того, Оксана дважды выходила замуж за криминального авторитета. Она так была влюблена в мужчину, что не замечала его опасную репутацию. После второго брака с неблагополучным супругом актриса даже лишилась части недвижимости и попала в милицию, так как он попытался отобрать квартиру у ее матери.