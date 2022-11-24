Правда о романе с Виторганом раскрыта: Нинидзе разоткровенничалась на камеру

После развода с Ксенией Собчак актер Михаил Виторган нашел утешение в объятиях молодой коллеги по цеху Нино Нинидзе. Долгое время звезды не спешили вдаваться в подробности своих отношений, но сомнений в том, что они пара, ни у кого не осталось.

Неожиданно для поклонников актриса разоткровенничалась о романе с бывшим мужем известной журналистки и телеведущей, признавшись, что невольно «хайпует» на нем. По уверению Нинидзе, ей повезло, поскольку ее возлюбленный оказался известным человеком, который помог ей реализовать себя и изменил ее жизнь в лучшую сторону.

«Мои прекрасные качества стали быстрей видны», — подчеркнула Нино в интервью, которое дала для YouTube-шоу «Георгий за кадром ». При этом грузинская актриса уточнила, что хайп не был целью ее связи с артистом. Как отметила Нинидзе, так «совпало», что популярность Виторгана сыграла ей на руку.