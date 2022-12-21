Правда о романах Екатерины Климовой повергнет в шок: о таком сериалы не снимают

Екатерина Климова может похвастаться бурной личной жизнью. Артистка несколько раз была замужем и стала мамой четверых детей. Между тем выяснилось, что между ее многочисленными романами есть кое-что общее.

После развода с ювелиром Ильей Хорошиловым звезда экрана вышла замуж за коллегу по цеху — Игоря Петренко. Отношения с ним знаменитость начала, когда еще официально состояла в браке, да и актер тоже был женат.

Они встретились на съемочной площадке сериала «Лучший город земли», в котором сыграли мужа и жену. Когда Климова и Петренко поняли, что влюбились друг в друга и в реальной жизни, то решили создать новую семью. Звезды поженились в 2004 году и через 10 лет расстались.

Долго в одиночестве Екатерина не была — почти сразу она закрутила роман с Гелой Месхи. История повторилась: возлюбленные влюбились друг в друга во время съемок в сериале «Волчье солнце». Климова все еще официально была замужем, а развод оформила лишь через год после начала отношений с новым возлюбленным.

За Гелу актриса вышла в 2015 году. На этот раз хэппи-энда также не случилось — через четыре года знаменитости расстались. Известно, что инициатором разрыва выступила Климова. Не исключено, что звезда ушла от мужа к очередному партнеру по новому проекту.