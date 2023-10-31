Правда о происходящем в жизни Сухорукова заставит ахнуть: таким актера еще не видели

За последние несколько лет в творческой деятельности Виктора Сухорукова произошло немало важных перемен. В 2021 году звезда «Брата» решил уйти из театра Моссовета, в труппе которого он прослужил больше 12 лет. Причинами своего решения актер назвал банальное несовпадение взглядов с руководством.

А спустя год артист покинул и Театр имени Вахтангова, на сцену которого выходил в центральных постановках. Сейчас в арсенале звезды остались лишь редкие съемки в кино, поэтому себя он называет вольным пенсионером. И, как заявляет актер, таким образом жизни он очень доволен.

«Из театра ушел, мало работаю и снимаюсь. Зато обожаю огород, кусты, копаться в земле», — приводит слова Сухорукова издание «КП».

Актер также признался, что не прочь и попутешествовать, тем более что ранее посещал множество зарубежных стран. Однако новые ограничения, которые осложняют любые перемещения, разочаровали звезду. Поэтому теперь он предпочитает оставаться в России.