Правда о молодости Водяновой повергнет вас в шок: чем занималась модель в начале карьеры

Сегодня Наталья Водянова известна как одна из самых успешных топ-моделей в мире. Она давно покорила подиумы и глянцевые журналы, став музой для многих именитых дизайнеров. При этом в самом начале карьеры она работала совсем не в модной индустрии.

Как оказалось, будущая звезда росла в весьма тяжелых условиях. У ее семьи не было денег, поэтому она была вынуждена бросить школу, чтобы работать и помогать родным. И работу несовершеннолетней Водяновой удалось найти только на рынке, где она продавала бананы в ларьке. Каждый день вместо занятий она торговала фруктами и даже не представляла, что может стать одной из самых богатых моделей в мире.

Так продолжалось несколько лет, пока будущая знаменитость не оказалась на кастинге, где поразила скаутов. Уже в 18 лет, как пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург », она отправилась во Францию, где со временем и прославилась.