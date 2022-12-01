Правда о могиле советской Никитичны введет в ступор: как такое допустили?

Дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны был очень популярным в 1970-е. Актеры Борис Владимиров и Вадим Тонков талантливо и искрометно воплощали на сцене образы старушек. Авдотья Никитична была более грубая и прямолинейная, в отличие от интеллигентной Вероники Маврикиевны.

Несмотря на то, что исполнители этих ролей считались абсолютными звездами, со временем их слава стала меркнуть. Отразилось это уже на похоронах Владимирова. Он умер в 1988 году, и для его погребения была использована не отдельная могила, а старое захоронение его матери. Артисту даже не стали устанавливать отдельный памятник — его имя дополнительно высекли на существующем могильном камне. Первая жена Бориса Элеонора Прохницкая в беседе с «Комсомольской правдой » удивилась такому поведению его вдовы Татьяны Державиной.

Кроме того, она рассказала, что Владимиров был сильно зависим от спиртного, особенно в последний год своей жизни. По ее словам, этим пристрастием он пытался заглушить боль от рака почек.