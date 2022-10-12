Правда о грандиозном провале Рязанова ужаснет: подвел любимый актер
Перед началом съемок случилось непоправимое.
Георгию Буркову посчастливилось сняться в семи картинах Эльдара Рязанова, среди которых, например, «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Зигзаг удачи». Именно он заслужил право называться любимым актером именитого режиссера. Правда, не обошлось их сотрудничество и без громкого провала.
В 1991 году на экраны вышел фильм «Небеса обетованные». В этой картине Бурков должен был засветиться в роли Президента, но на съемочной площадке он так и не появился. Актер подвел режиссера по веской причине. Поработать с Рязановым над восьмым совместным фильмом он попросту не успел: в июле 1990 года Бурков скончался.
Тогда киноделу пришлось искать замену артисту. Его персонажа воплотил Леонид Гафт, но успех ленте это не принесло. Мягко говоря, зрителям проект не понравился.
«Неприятный фильм», «Перестроечная чернуха. Жаль, что Рязанов согласился такое снимать», «Удивительно отталкивающие персонажи, к которым нет никакого сочувствия», — раскритиковали ленту пользователи Сети.