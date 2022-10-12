Правда о грандиозном провале Рязанова ужаснет: подвел любимый актер

Георгию Буркову посчастливилось сняться в семи картинах Эльдара Рязанова, среди которых, например, «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Зигзаг удачи». Именно он заслужил право называться любимым актером именитого режиссера. Правда, не обошлось их сотрудничество и без громкого провала.

В 1991 году на экраны вышел фильм «Небеса обетованные». В этой картине Бурков должен был засветиться в роли Президента, но на съемочной площадке он так и не появился. Актер подвел режиссера по веской причине. Поработать с Рязановым над восьмым совместным фильмом он попросту не успел: в июле 1990 года Бурков скончался.

Тогда киноделу пришлось искать замену артисту. Его персонажа воплотил Леонид Гафт, но успех ленте это не принесло. Мягко говоря, зрителям проект не понравился.