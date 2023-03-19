Правда о главном враге Элизабет Тейлор вас обескуражит: не защитил даже муж

Элизабет Тейлор считалась иконой стиля и красоты, хотя прекрасно знала, что не лишена недостатков. Актриса страдала от того, что имела зверский аппетит и была склонна к полноте. Из-за лишнего веса она чуть было не лишилась карьеры.

Когда артистка только начинала покорять мировой кинематограф, то пышные формы считались сексуальными. Однако со временем идеалы начали меняться, и тогда вес знаменитости стал ее врагом номер один.

Именно с этим связана одна довольно любопытная история. Своего будущего мужа Ричарда Бартона артистка встретила, когда снималась в культовом фильме «Клеопатра». Однако любви с первого взгляда у коллег по цеху не случилось.

Актер отметил, что Тейлор слишком полная, чтобы играть египетскую царицу. Впрочем, после он попал под чары знойной брюнетки и наверняка пожалел о своих словах.