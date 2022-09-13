Правда о «Детях шпионов» вскрыла уродливую изнанку Голливуда

В 2001 году на экраны вышел фильм «Дети шпионов», ознаменовавший новую эпоху в семейных лентах. Детские картины перестали быть скучными для взрослых: приключенческий боевик Роберта Родригеса объединил перед экранами разные поколения зрителей. Фильм получил прекрасные рейтинги и был продлен еще на три сиквела. Но напрасно фанаты считали, что Родригес в работе не сталкивался со сложностями. Оказалось, что идею ленты вообще не одобрили на студии с самого начала.

В этом режиссер признался лишь недавно. По его словам, продюсеры не хотели, чтобы сюжет был сосредоточен на семье латиноамериканцев. Постановщику поставили ультиматум: или он вносит изменения в сценарий, или может забыть о своей концепции.

«Если бы я не был латиноамериканцем, я бы отказался от борьбы», — заявил постановщик.

Ему удалось отстоять собственное видение «Детей шпионов» и убедить продюсеров рискнуть. Сейчас Роберт уверен, что такие требования ему выдвигали не из-за расистских соображений, а потому что в Голливуде тех лет латиноамериканцев не снимали в главных ролях, и это было для студии в новинку.