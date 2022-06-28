Прах разделят на две части: вот как пройдут похороны Шатунова

Прах Юрия Шатунова разделят на две части и захоронят в России и Германии. Подробностями траурной церемонии поделился менеджер артиста Аркадий Кузнецов в Telegram -канале звезды.

Как оказалось, прославленный музыкант давно распланировал каждый шаг на случай своей смерти. Так, прощание с ним проходило два дня: в первый — доступ был открыт всем желающим, а на второй — только близким и членам семьи. После этого тело музыканта должны предать кремации. Часть праха захоронят на Троекуровском кладбище в Москве, а другую — отправят в Германию, где на протяжении долгих лет Шатунов жил вместе со своей семьей.

Как передает портал «СтарХит », супруга артиста Светлана и их дети, несмотря на многочисленные слухи, все же прибыли в Москву на похороны. Возможно, именно они отвезут в Германию прах артиста, который, судя по завещанию, им необходимо будет развеять над одним из озер, где он любил проводить время.