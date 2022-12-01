«Позови меня с собой»: вы точно не знали о мистическом случае с Пугачевой

Алла Пугачева решила исполнять композицию «Позови меня с собой» уже после смерти поэтессы Татьяны Снежиной. Примадонне не удалось лично познакомиться с автором слов, но, как утверждает сама исполнительница, она все же однажды встретилась с ней.

Так, мистический случай произошел во время записи будущего хита на студии. Стоя у микрофона, артистка вдруг поняла, что ее голосом поет не она, а совершенно другой человек. Сначала исполнительница не придала внимания случившемуся, но после ситуация повторилась во время записи песни «Мы в этой жизни только гости». И тогда артистка поняла, что таким образом поэтесса пытается с ней связаться.

«Я ее не знала, мы „познакомились“ после ее гибели», — рассказывала позднее Примадонна.

Мистическая встреча не испугала певицу. Она записала композиции Снежиной, которые сразу же стали национальными хитами и одними из главных песен в карьере Пугачевой.