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Киноафиша Статьи «Позови меня с собой»: вы точно не знали о мистическом случае с Пугачевой

«Позови меня с собой»: вы точно не знали о мистическом случае с Пугачевой

1 декабря 2022 08:45
«Позови меня с собой»: вы точно не знали о мистическом случае с Пугачевой

Артистка на долгие годы запомнила случившееся.

Алла Пугачева решила исполнять композицию «Позови меня с собой» уже после смерти поэтессы Татьяны Снежиной. Примадонне не удалось лично познакомиться с автором слов, но, как утверждает сама исполнительница, она все же однажды встретилась с ней.

Так, мистический случай произошел во время записи будущего хита на студии. Стоя у микрофона, артистка вдруг поняла, что ее голосом поет не она, а совершенно другой человек. Сначала исполнительница не придала внимания случившемуся, но после ситуация повторилась во время записи песни «Мы в этой жизни только гости». И тогда артистка поняла, что таким образом поэтесса пытается с ней связаться.

«Я ее не знала, мы „познакомились“ после ее гибели», — рассказывала позднее Примадонна.

Мистическая встреча не испугала певицу. Она записала композиции Снежиной, которые сразу же стали национальными хитами и одними из главных песен в карьере Пугачевой.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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