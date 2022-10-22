Позорное клеймо: какую грязную тайну скрывала главная звезда фильма «Семнадцать мгновений весны»

Элеонора Шашкова, сыгравшая жену Штирлица в «Семнадцати мгновения весны», была признанной красавицей советского кино – в нее неоднократно влюблялись коллеги по съемочной площадке.

Шашкова «увела» из семьи своего первого мужа – актера Эрнеста Зорина. Ради новой возлюбленной артист развелся женой. У Шашковой и Зорина родилась дочь, однако ребенок не помог сохранить брак.

Актриса влюбилась в женатого режиссера Валентина Селиванова во время съемок фильма «Дневник Карлоса Эспинолы».

Роман долгое время носил платонический характер, но Элеонора Шашкова не смогла противиться чувствам и ушла от мужа, позже развелся и любовник актрисы. Говорят, на чужом несчастье своего счастья не построишь, но с Селивановым артистка прожила вплоть до смерти супруга в 1998 году.