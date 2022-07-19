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Ляп, за который стыдно: в «Иронии судьбы» нашли вопиющую ошибку

19 июля 2022 08:33
Ляп, за который стыдно: в «Иронии судьбы» нашли вопиющую ошибку

Виноват либо сценарий, либо Валентина Талызина.

Среди разнообразных ляпов в «Иронии судьбы», которые обычно лишь развлекают внимательных зрителей, был обнаружен действительно недопустимый. Все из-за профессии главной героини.

Барбара Брыльска в фильме Эльдара Рязанова сыграла школьную учительницу русского языка и литературы, которая допустила в своей речи вопиющую для преподавателя ошибку. В сцене разговора с Ипполитом Надя говорит: «Мое платье? Я забыла одеть праздничное платье!».

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Неизвестно, была ли эта оплошность допущена в сценарии или вина за нее лежит на Валентине Талызиной, озвучившей роль Шевелевой вместо Брыльской, но реакция зрителей была бурной. Одни возмутились, что создатели пропустили такую глупую ошибку в советском кино, другие же бросились на защиту любимой киноленты:

«Пусть кто-нибудь попробует снять что-то подобное, чтобы можно было смотреть всем 45 лет подряд. А самый большой ляп — это снятое продолжение замечательной «Иронии судьбы».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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