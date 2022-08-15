«Позор на седины отца»: Никас Сафронов получил от сына новый удар
Наследник продолжает портить репутацию художнику.
Лука Сафронов шокировал поклонников своим новым способом заработка. Как оказалось, теперь наследник знаменитого художника пытается заработать на жизнь своей известностью. Дело в том, что он отправился на отдых в Египет, где туристы постоянно с ним фотографируются. И предприимчивый Сафронов берет с них деньги за каждую фотографию, поэтому уже успел заработать около 200 долларов.
«С девушек, правда, за совместные снимки теперь плату беру. Я беру по-божески. Каждый кадр — 10 долларов», — рассказывает Лука.
Пользователи Сети не оценили признание знаменитости. Многие осудили Луку за его способ заработка и призвали не портить репутацию отцу, а устроиться на обычную работу.
«Позор на седины отца», «Не ожидала от вас такого», «Стыдно», — пишут расстроенные фанаты.