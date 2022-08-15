«Позор на седины отца»: Никас Сафронов получил от сына новый удар

Лука Сафронов шокировал поклонников своим новым способом заработка. Как оказалось, теперь наследник знаменитого художника пытается заработать на жизнь своей известностью . Дело в том, что он отправился на отдых в Египет, где туристы постоянно с ним фотографируются. И предприимчивый Сафронов берет с них деньги за каждую фотографию, поэтому уже успел заработать около 200 долларов.

«С девушек, правда, за совместные снимки теперь плату беру. Я беру по-божески. Каждый кадр — 10 долларов», — рассказывает Лука.

Пользователи Сети не оценили признание знаменитости. Многие осудили Луку за его способ заработка и призвали не портить репутацию отцу, а устроиться на обычную работу.