Позор королевской семьи скрыть не удалось: поступок дочери Грейс Келли вызвал оторопь

Когда принцесса Монако Стефания лишилась своей матери Грейс Келли, ей было всего 17 лет. Вместе с родительницей она угодила в страшную автокатастрофу, но ей удалось выжить. Впоследствии монаршая особа решила ни в чем себе не отказывать и жить на полную катушку.

Стефания стала частой гостьей громких вечеринок в ночных клубах, что не оставалось незамеченным публикой. Многие горячо обсуждали тот факт, что девушка столь благородных кровей бывает в злачных местах. Однако главный позор королевской семьи был впереди.

Стефания всегда могла похвастаться довольно бурной личной жизнью. К своим 36 годам она успела несколько раз побывать замужем и обзавестись тремя детьми. В 2001 году принцесса влюбилась в женатого дрессировщика слонов Франко Кни. Чтобы быть вместе с возлюбленным, она переехала к нему в цирковой трейлер.

Этот поступок вызвал оторопь у широкой общественности, ведь с собой принцесса взяла и наследников. Тогда публика твердила, что это не пойдет на пользу детям Стефании. Впрочем, у нее было свое мнение на этот счет.

Как бы там ни было, роман возлюбленных продлился один год, после чего они расстались. Как пишет издание Marieclaire, принцесса оставила своего избранника, но не цирк. Там она познакомилась с акробатом из той же самой труппы, с которым начала новую главу своей жизни, которая не менее подробно освещалась в прессе.