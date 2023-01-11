Пожилой «колхозник»: гляньте, что стало с красавчиком Махоуни из «Полицейской академии»

Стив Гуттенберг запомнился большинству зрителей в роли Кэри Махоуни в фильме «Полицейская академия». С момента премьеры этого культового проекта прошло много времени, и некогда привлекательный актер сильно изменился.

Из обаятельного брюнета-красавчика он превратился в пожилого «колхозника». Гуттенберг ведет социальные сети, где поддерживает связь с фанатами, радуя их новыми фото и видео. Впрочем, порой публикации Стива вызывают у подписчиков не только положительные эмоции.

Например, не так давно артист опубликовал видео, в кадрах которого показал себя крупным планом. Гуттенберг призвал фолловеров «наслаждаться жизнью», но те гораздо большее внимание обратили на внешность знаменитости, которая явно оставляет желать лучшего.

Актер, запечатленный на фоне природы, совсем не похож на звезду мирового масштаба: он напоминает типичного американского жителя сельской местности. К тому же даже обаятельная улыбка не помогла Гуттенбергу скрыть морщины на лице, которые делают его уставшим и изможденным.