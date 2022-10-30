Пожертвовала своей жизнью ради сына: шокирующая правда о болезни Фриске

Поговаривают, что страшный диагноз – рак мозга – певице Жанне Фриске поставили еще во время беременности. Но Фриске отказалась от лечения, потому что сильнодействующие препараты могли плохо сказаться на здоровье ее будущего сына Платона.

После родов у певицы начались сильные головные боли.

Лечение Жанна Фриске проходила в Америке, деньги на лекарства помогали собирать поклонники. Казалось, что в 2014 году певице стало лучше – вместе с семьей Жанна поехала в Юрмалу, но счастливого возвращения на сцену не состоялось. В 2015-м году Фриске скончалась. и с тех пор ее 9-летний Платон растет без мамы.